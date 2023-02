Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord

Polizei sucht Fahrradbesitzer

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmorgen (09.02.) ereignete sich in der Straße Bei der Lohmühle ein Verkehrsunfall, nachdem ein Opel mit einem Fahrrad kollidierte. Am Unfallort traf die Polizei allerdings nur noch auf den PKW-Fahrer sowie das zurückgelassene Fahrrad. Dieses wurde sichergestellt. Vom Eigentümer fehlt jede Spur.

Gegen 05:50 Uhr kam es in Höhe eines Möbelhauses Bei der Lohmühle zum Zusammenstoß zwischen einem Opel Astra sowie einem Radfahrer. Der Radfahrer blieb unverletzt, jedoch entstand Sachschaden an seinem Gefährt. Als die alarmierten Beamten des 2. Polizeirevieres am Unfallort eintrafen, war der Radfahrer verschwunden. Sein defektes Fahrrad hatte er unverschlossen zurückgelassen. Aus diesem Grund wurde das schwarze Fahrrad des Herstellers "Lizzard" sichergestellt.

Da der Polizei keine Hinweise auf den Fahrradeigentümer bzw. -nutzer, der 180 Zentimeter groß gewesen sei und eine blaue Jacke getragen habe, vorliegen, wird er gebeten, sich unter der Rufnummer 0451-131 6245 mit der Polizei in Verbindung zu setzen, um sein Eigentum abzuholen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell