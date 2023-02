Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Timmendorfer Strand

Glätte und Alkohol führten zu Unfall

Lübeck (ots)

In den frühen Morgenstunden des 8. Februars (Mittwoch) kam in der Wohldstraße in Timmendorfer Strand ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer verletzte sich leicht und flüchtete. Er konnte zu Hause angetroffen werden. Dort stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war.

Etwa gegen viertel nach fünf Uhr morgens meldete ein Zeuge der Polizei in Timmendorfer Strand, dass im Kurvenbereich der Wohldstraße ein PKW gegen einen Baum gefahren war. Als die Beamten eintrafen, fanden sie nur noch das leere Fahrzeug vor. Schnell konnte ein möglicher Aufenthaltsort des vermeintlichen Fahrers ermittelt werden. In seiner Wohnung fanden die Polizisten einen 24-jährigen Mann aus Timmendorfer Strand.

Der Mann räumte ein, das Fahrzeug gefahren zu sein und anschließend Alkohol getrunken zu haben. Bei dem Unfall verletzten sich der 24-Jährige und seine 25-jährige Beifahrerin leicht, eine Behandlung war aber nicht notwendig. Zu den Umständen machte der Mann keine Angaben. Klar ist jedoch, dass er im Kurvenbereich aufgrund von Straßenglätte nach links von der Straße abgekommen war und dort mit dem Baum kollidierte.

Der Unfallverursacher musste mit zur Wache und dort eine Blutprobe abgeben. Sie wird Aufschluss über die Blutalkoholkonzentration zum Unfallzeitpunkt bringen. Der Führerschein des Timmendorfers wurde sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung aufgrund des Genusses alkoholischer Getränke ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell