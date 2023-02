Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Verbrauchermarkt

Zeugen gesucht

Erkelenz-Gerderath (ots)

Am frühen Montagmorgen (06. Februar) drangen zwei unbekannte Personen gegen 03.20 Uhr gewaltsam in einen Verbrauchermarkt an der Lauerstraße ein. Im Ladenlokal entwendeten die Täter eine bislang unbekannte Menge an Tabakwaren. Diese verstauten sie in einer großen Tragetasche und flüchteten durch eine schmale Gasse hinter dem Markt in unbekannte Richtung. Laut einer Zeugenaussage waren die Einbrecher beide männlich, zirka 170 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Beide trugen Kapuzenpullover. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat 2, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell