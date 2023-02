Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 36/2023 vom 05.02.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Heinsberg-Kirchhoven - Nach Fausthieb bewusstlos

Nachdem am 04.02.2023 gegen 01.00 Uhr ein 17-jähriger Heinsberger bei einer Streitigkeit im Eingangsbereich eines Festzeltes an der Ackerbrucher Straße schlichten wollte, erhielt er aus einer Gruppe von drei männlichen Personen einen Fausthieb und war kurze Zeit bewusstlos. Als der Geschädigte wieder zu sich kam, stellte er den Verlust seiner Geldbörse samt Inhalt fest. Eine Person aus der zuvor genannten Gruppe konnte von einem Zeugen beschrieben werden. Die Person solle etwa 180 cm groß sein, ein osteuropäisches Erscheinungsbild und eine normale Statur haben und mit einer türkisfarbenen Jacke und einer hellblauen Jeans bekleidet gewesen sein. Der Sachverhalt wird durch die Kriminalpolizei der Polizei Heinsberg bearbeitet. Hinweise werden unter 02452-920-0 entgegengenommen.

Heinsberg-Oberbruch - Hund verhindert möglichen Einbruch

Unbekannte versuchten offensichtlich zwischen dem 04.02.2023, 22.15 Uhr und dem 05.02.2023, 03.15 h in ein Wohnhaus am Belderweg einzubrechen. Hausbewohner bemerkten in dieser Zeit das Bellen ihres Hndes und stellten später fest, dass Spuren eines versuchten Aufbruchs an der Haustür feststellbar waren. Die Polizei sicherte Spuren des Tatgeschehens.

Erkelenz - Kinder melden Zigarettendiebstahl - Polizei kann Täter stellen

Nachdem ein Zigarettenautomat an der Krefelder Straße in der Nacht vom 03.02.2023 auf den 04.02.2023 durch unbekannte Täter aufgebrochen worden war, machten sich am 04.02.2023 gegen 12.20 Uhr erneut zwei Personen an dem Automaten zu schaffen. Die Personen gingen dabei die noch intakten Ausgabeschächte an und nahmen Zigaretten an sich. Durch drei aufmerksame Kinder wurde die Polizei informiert. Diese konnte bei der Fahndung einen 35-jährigen Mann aus Mönchengladbach stellen. Bei dem weiteren Tatverdächtigen soll es sich um eine etwa 180 cm große männliche Person handeln, war dunkel gekleidet und trug eine Wintermütze. Hinweise nimmt die Polizei Heinsberg unter 02452-920-0 entgegen.

Hückelhoven - Omnibus geöffnet und beschädigt

Ein an der Glück-Auf-Straße abgestellter Omnibus wurde im Zeitraum vom 03.02.2023, 18.30 Uhr bis 04.02.2023, 16.30 Uhr auf derzeit unbekannte Weise geöffnet. Es wurden nach ersten Erkenntnissen ein Notfallhammer entwendet und ein Geldfach geöffnet. Weiterhin wurden zwei Scheiben des Busses zerschlagen. Hinweise nimmt die Polizei Heinsberg unter 02452-920-0 entgegen.

Erkelenz-Vossem - Knall weckt Anwohner

Anwohner in Vossem wurden gegen 00.30 Uhr des 05.02.2023 durch einen lauten Knall geweckt. Dabei stellten sie fest, dass das Fenster, die Fensterbank und Teile der Gebäudefassade eines Reihenhauses stark beschädigt waren. Da sich Trümmerteile bis auf die Straße verteilten, wird von einem explosionsartigen Geschehen ausgegangen. Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Vehrsunfälle/Verkehrsstraftaten

Hückelhoven-Hilfarth - Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Gegen 05.10 Uhr des 05.02.2023 befuhr eine 26 Jahre alte Fahrerin eines Opels die Kaphofstraße von Heinsberg-Himmerich kommend und touchierte dort einen ordnungsgemäß abgestellten weiteren Pkw. Die unfallaufnehmenden Polizeibeamten stellten fest, dass die Frau aus Hückelhoven Alkohol getrunken hatte und ordneten eine Blutprobe an. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Wassenberg-Ophoven - Unter Alkoholeinfluss schwer verletzt und fünf Pkw beschädigt

Ein 26 Jahre alter Mann aus Wassenberg befuhr am 04.02.2023 gegen 21.20 Uhr die Marienstraße in Richtung Steinkirchen. Dabei prallte der Mann mit seinem Pkw VW gegen zwei weitere in Gegenrichtung abgestellte Pkw der Marke VW. Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Durch die Polizei wurde der Unfallverursacher in seinem Pkw verletzt angetroffen. Zudem stellten die Beamten Alkoholkonsum fest. Ein eingesetzter Rettungswagen verbrachte den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme veranlasste die Polizei eine Blutprobe und stellte den Führerschein des Unfallfahrers sicher. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Unfallverursacher bereits wenige Minuten vor diesem Unfallgeschehen auf der Agathastraße in Ophoven drei weitere Pkw und eine Hauswand beschädigt und sich von der Unfallstelle entfernt hatte. Die Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg geführt.

