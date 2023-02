Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 35 vom 04.02.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Hückelhoven - Katalysator entwendet

Zwischen dem 30.01.2023 und dem 03.02.2023, 09.00 Uhr wurde von einem Pkw Audi der Katalysator entwendet. Das Fahrzeug war auf der Rheinstraße abgestellt gewesen. Täterhinweise liegen nicht vor.

Verkehrsunfälle/Verkehrsstraftaten

Hückelhoven-Altmyhl - Kradfahrerin verletzt sich schwer

Am 03.02.2023 gegen 08.25 Uhr befuhr eine 16 Jahre alte Kradfahrerin die Landstraße 46 von Erkelenz-Gerderath kommend in Richtung Hückelhoven-Altmyhl. Außerorts geriet die Erkelenzerin nach rechts in den Grünstreifen und stürzte. Durch einen eingesetzten Rettungswagen wurde sie einem Krankenhaus zur stationären Behandlung zugeführt. Das Kleinkraftrad Honda wurde schwer beschädigt und abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Straßenabschnitt durch die Polizei gesperrt. Das Verkehrskommissariat in Heinsberg führt die Ermittlungen zum Unfallgeschehen.

Übach-Palenberg - Unter Drogeneinfluss gefahren

Gegen 03.15 Uhr des 04.02.2023 kontrollierten Polizeibeamte den Führer eines Pkw VW auf der Maastrichter Straße und stellten fest, dass der Mann mit belgischer Nationalität unter Drogeneinfluss stand. Zudem fanden die Beamten geringe Mengen von Drogen im Fahrzeug auf. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und zudem musste dieser eine Sicherheitsleistung zahlen. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Übach-Palenberg - Boscheln - Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss

Zeugen beobachteten am 03.02.2023 gegen 14.25 h eine Fahrzeugführern, die auf der Blumenstraße durch eine erkennbar unsichere Fahrweise auffiel. Eine Polizeistreife suchte die 35-jährige Frau aus Übach-Palenberg an ihrer Wohnanschrift auf und stellte deutlichen Alkoholkonsum fest. Die Fahrerin des Mazdas musste den Beamten zur Entnahme einer Blutprobe folgen. Der Führerschein wurde zudem sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell