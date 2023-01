Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unbekannte Täter bewegen Baumaschine

Polizei sucht Zeugen

Rees-Haldern (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (12. Januar 2023), 16:15 Uhr und Freitag (13. Januar 2023), 07:20 Uhr, kam es an der Weseler Landstraße auf Höhe Alt Sonsfeld, zu einem versuchten Diebstahl. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu einem Walzenzug, welcher an einer Baustelle abgestellt gewesen war. Die Täter fuhren mit der Baumaschine in Richtung Reeser Straße, ließen diese dort verschlossen zurück und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell