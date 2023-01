Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Scheiben an drei Fahrzeugen eingeschlagen worden

Täter entwendeten Musiklautsprecher

Weeze (ots)

Im Zeitraum von Samstag (14. Januar 2023), 22:00 Uhr bis Sonntag (15. Januar 2023), 09:30 Uhr, kam es an der Weller Straße in Weeze, zu einem Diebstahl aus zwei Fahrzeugen. Unbekannte Täter schlugen die Scheiben der Beifahrertüren eines roten Skoda Fabia sowie eines grauen Honda FR-V ein und entwendeten eine blaue- und eine camouflagefarbende Musikbox. Die Fahrzeuge waren zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz an der Weller Straße abgestellt gewesen.

Nach dem die eingesetzten Beamten die Strafanzeigenaufnahme abgeschlossen hatten, bemerkten Sie ein Fahrzeug bei welchem die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen worden war. Der graue Mercedes CLA stand in einer Garagenzufahrt an der Weller Straße. Der Halter, welcher erst durch die Beamten von der Beschädigung an seinem Fahrzeug erfuhr, teilte mit, das es im Zeitraum von Freitag (13. Januar 2023), 16:00 Uhr bis Sonntag (15. Januar 2023), 10:10 Uhr zu der Beschädigung an seinem Fahrzeug gekommen sein musste. Entwendet wurde durch die unbekannten Täter nach aktuellen Erkenntnissen aber nichts.

Ob es sich bei den beschriebenen Sachverhalten um die gleichen Täter handelt, ist nach aktuellem Stand der Ermittlungen noch unklar.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell