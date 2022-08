POL-OL: +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++

Oldenburg (ots) - In einem Mehrfamilienhaus an der Doktorsklappe kam es am Donnerstag in der Zeit zwischen 17 und 19 Uhr zu einem Einbruch. Unbekannte Täter hatten zunächst das Treppenhaus betreten und im 2. Obergeschoss gewaltsam die Tür zu einer Wohnung aufgehebelt. In der Wohnung durchwühlten die Diebe Schränke und Schubladen. Sie flüchteten mit einer geringen ...

