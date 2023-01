Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Scheiben an mehreren Fahrzeugen eingeschlagen

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Zu einer Reihe von Diebstählen aus Fahrzeugen ist es zwischen Donnerstagabend und Samstagmittag in Kleve (14. Januar 2023) gekommen. Bislang gingen elf Meldungen bei der Polizei ein. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gingen unbekannte Täter in Schneppenbaum auf der Kalkarer Straße einen Daewoo Klya an und schlugen eine Scheibe des Wagens ein. Sie entwendeten eine Tasche mit Pfandflaschen aus dem PKW. Zwischen Freitag und Samstag trieben unbekannte Täter vor allem in Klever Stadtkern ihr Unwesen. Am Königsgarten schlugen sie die Scheibe eines Nissan ein und entwendeten eine Strickjacke aus dem Wagen. Auf der Römerstraße erbeuteten sie auf die gleiche Weise zwei Sonnenbrillen aus einem Fiat 500. Auch auf der Drususstraße, der Thaerstraße, der Graf-Otto-Straße und der Wasserstraße setzten die Automarder ihren Beutezug fort. Auf der Lindenallee, der Küppersstraße und am Mittelweg schlugen sie zwar Scheiben an je einem Wagen ein, machten aber keine Beute. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.

Die Polizei rät in dem Zusammenhang noch einmal: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück. Auch hochwertige Kleidungsstücke wie Jacken können Tätern einen Anreiz bieten. Pakete und auch Sporttaschen sind ebenfalls von Interesse, da sich darin Dinge von Wert befinden können. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell