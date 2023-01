Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldautomat in der Fußgängerzone gesprengt - dunkler BMW flüchtet vom Tatort

Kleve (ots)

Am Sonntagabend (15.01.2023) gegen 22:00 Uhr kam es zu einer Geldautomatensprengung in einer Bankfiliale an der Großen Straße. Zeugen hörten zur Tatzeit Explosionsgeräusche. Durch die Explosion wurde der Geldautomat im Vorraum der Filiale beschädigt, ansonsten blieb das Geschäftshaus ohne gravierende Schäden. Nach mehreren Zeugenaussagen flüchteten nach Tatbegehung drei dunkel gekleidete Männer in einem dunklen BMW mit dem Kennzeichen GE-ZP23 in Richtung der Klever Oberstadt. Die angebrachten Kennzeichen waren einige Tage zuvor entwendet worden. Noch in der Nacht begann die Polizei mit der Spurensicherung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo in Kalkar unter Telefon: 02824-880 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Lst)

