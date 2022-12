Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Lüdinghauser Straße

Raub auf Tankstelle - Polizei bittet um Mithilfe!

Coesfeld (ots)

Am gestrigen Abend (21.12.2022, gegen 20.40 Uhr) kam es erneut zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle. Betroffen war diesmal eine Tankstelle auf der Lüdinghauser Straße in Nordkirchen.

Anders als in den Taten der letzten Woche, agierte am Mittwochabend ein unbekanntes Pärchen. Sie forderten unter dem Vorhalt einer Schusswaffe Geld und Zigaretten. Die Mitarbeiterin kam dem nach und die Unbekannten flüchteten fußläufig in Richtung Dorfmitte.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1.Person

- männlich - ca. 20 Jahre alt - ca. 170cm groß - schlanke Statur - schwarze Jogginghose mit weißen Streifen - schwarzer Kapuzenpullover und schwarze Jacke - weiße Handschuhe - dunkler Rucksack - schwarze Sturmhaube

2. Person

- weiblich - ca. 20-25 Jahre alt - ca. 160cm groß - schlanke Statur - schwarze Hose - grauer Kapuzenpullover - graue Handschuhe - schwarze Maske

Die Polizei prüft, ob auch dieser Raubüberfall auf das Konto des selben Täters geht, der am 7. Dezember dieselbe Tankstelle und zwei weitere in Senden und Ascheberg überfallen hat. Zu diesen Taten finden sie unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/93878 Lichtbilder des Tatverdächtigen und des von ihm genutzten Autos. Auf Grund der Beschreibung und der Fahndungsfotos ist ein Zusammenhang wahrscheinlich.

Wir bitten um die Veröffentlichung der Fahndungsfotos, um Hinweise auf den Tatverdächtigen zu erlangen.

