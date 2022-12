LPI-J: Überschlagen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Montagmorgen, gegen 00:40 Uhr, teilte eine Sicherheitsdienstfirma einen Alarmeinlauf in einem Firmengelände in der Schortentalstraße in Heideland mit. Unbekannte Täter begaben sich widerrechtlich auf das Firmengelände, indem sie einen Zaun durchschnitten. Im Anschluss schlugen diese ein Toilettenfenster ein und drangen so in das Gebäudeinnere ein. Beim Aufhebeln einer Tür lösten diese ...

