Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Weihnachtsbaum entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Vermutlich für das bevorstehende Weihnachtsfest haben sich unbekannte Langfinger in Kahla bedient. Wie ein Grundstücksbesitzer Sonntagvormittag feststellen musste, waren vermutlich zwei Personen widerrechtlich auf dem Grundstück am Sportplatz. Über eine Böschung gelangen diese über die Umfriedung und begaben sich zu den ca. 50 Nadelbäumen. Hier entfernten die Täter von mehreren Bäumen den Schnee, bevor sie ihr Objekt der Begierde auswählten. Die knapp 60 cm hohe Nordmanntanne wurde in der weiteren Folge abgesägt und entwendet. Hinweise zu den Baumdieben liegen aktuell nicht vor. Eine Anzeige wurde aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Saale Holzland unter 036428 - 640 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell