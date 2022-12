Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach versuchtem Diebstahl gesucht

Jena (ots)

Durch das beherzte Einschreiten mehrerer Zeugen konnte am Sonntagabend, vermutlich im Bereich der Lutherstraße, ein Diebstahl verhindert werden. Eine 27-Jährige war in Begleitung ihrer Freundin unterwegs und führte ein Telefonat. Plötzlich tauchte eine männliche Person vor ihr auf und wollte ihr das Mobiltelefon entreißen. Ihre Begleiterin zog sie daraufhin zurück und auch umherstehende Passanten griffen helfend ein. Dies bewegte sodann die männliche Person von seinem Vorhaben abzulassen und sich unerkannt zu entfernen. Zur Beschreibung kann nur gesagt werden, dass der Mann augenscheinlich zwischen 40 und 50 Jahren war, von normaler Statur bei ca. 180 cm Körpergröße. Zur Aufhellung des Sachverhaltes werden Zeugen, insbesondere die in der Nähe befindlichen Passanten, welche helfend einschritten, gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641 - 810 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell