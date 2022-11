POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schwerer Verkehrsunfall in Wildeshausen +++ Zwei verletzte Personen +++ Hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots) - Am vergangenen Freitag, 11. November 2022, führten Beamte der Polizei Delmenhorst Geschwindigkeitsmessungen auf der Bremer Heerstraße durch. In der Zeit von 20:10 bis 23:50 Uhr durchfuhren insgesamt 391 Fahrzeuge den überwachten Bereich in Höhe vom Großen Tannenweg. Insgesamt stellten die Beamten dabei 41 Verstöße fest. In 15 Fällen war die ...

