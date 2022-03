Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Einbrüche am Wochenende.

Lippe (ots)

Am Wochenende waren Einbrecher in Augustdorf aktiv. Zwei Bäckereien und eine Zahnarztpraxis wurden angegangen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (05./06.03.2022) brachen Unbekannte in eine Bäckerei im Kirchweg ein. Die Täter beschädigten eine Tür und stahlen Bargeld aus den Räumlichkeiten.

In der darauffolgenden Nacht (06./07.03.2022) stiegen Unbekannte in eine weitere Bäckerei in der Stukenbrocker Straße ein, machten jedoch keine Beute.

Am frühen Montagmorgen (07.03.2022) wurde ein Streifenwagen in die Pivitsheider Straße gerufen. Gegen 2:50 Uhr hatten Anwohner verdächtige Geräusche gehört und beobachtet, wie ein Mann versuchte in eine Zahnarztpraxis einzubrechen. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Lopshorner Weg, als er bemerkte, dass er entdeckt wurde. Er trug einen hellen Kapuzenpullover und eine dunkle Jacke. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte der Mann nicht ermittelt werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell