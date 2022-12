Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken Unfall verursacht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Sonntagabend teilte ein Zeuge mit, dass soeben ein Fahrer eins Pkw Ford ein Verkehrsschild in der hohen Straße in Kahla angefahren habe. Im Anschluss setzte der Mann seine Fahrt fort und parkte seinen Pkw in der Nähe. Die eingesetzten Beamten prüften die Halteranschrift und trafen den 34-jährigen Fahrzeugführer an. Dieser war augenscheinlich erheblich alkoholisiert, woraufhin ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Das Gerät zeigte dann auch über 2,2 Promille an. In Folge dessen wurden eine Blutentnahme durchgeführt und die entsprechende Anzeige gefertigt.

