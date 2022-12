Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Lüdinghauser Straße/Motorrollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 17-jähriger Selmer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (21.12.) gegen 6.30 Uhr zu. Der Jugendliche fuhr mit seinem Motorroller von der Brunswicker Straße auf die Lüdinghauser Straße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 69 Jähriger aus Castroß-Rauxel mit seinem Auto die Lüdinghauser Straße aus Olfen kommend. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei verletzte sich der Jugendliche. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme war die B235 an der Unfallstelle gesperrt.

