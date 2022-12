POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Horst/Einbruch in Scheune

Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den auf der Straße Nonnenbachtal in Nottuln geparkten roten Peugeot eines 40-jährigen Nottulners und flüchtete, ohne seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Unfall passierte in der Zeit vom 20.12.2022, 16.00 Uhr, bis 21.12.2022, 07.05 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: ...

