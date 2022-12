Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am 20.12.2022, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr, den auf einem Parkplatz auf der Hans-Böckler-Straße in Lüdinghausen geparkten Suzuki eines 60-jährigen Olfeners und flüchtete. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

