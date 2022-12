Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Kleine Münsterstraße, Kirchstraße

Täter versuchen in Geschäfte einzubrechen - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Am Wochenende kam es in Lüdinghausen auf der Kleinen Münsterstraße und auf der Kirchstraße zu versuchten Einbrüchen in Geschäftslokale.

Bislang unbekannte Täter versuchten durch Hebeln an einer Tür im rückwärtigen Gebäudebereich eines Friseursalons auf der Kirchstraße in Lüdinghausen, Zutritt zum Innenraum zu erlangen. Das Eindringen in das Gebäude misslang augenscheinlich.

Des Weiteren verschafften sich unbekannte Täter, durch Übersteigen einer Umzäunung, Zugang zum rückwärtigen Innenhof eines Cafes auf der Kleinen Münsterstraße. Dort versuchten sie, durch Hebeln an zwei Fenstern und einer Tür, ins Innenere des Cafes zu gelangen. Durch das Hebeln an den jeweiligen Tür- und Fensterrahmen entstanden Hebelmarken, ein Eindringen in das Objekt misslang jedoch.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell