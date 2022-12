Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Kleine Münsterstraße/Versuchter Einbruch in Café

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Täter verschaffte sich durch Übersteigen einer Umzäunung Zugang zum rückwärtigen Innenhof eines Cafes und versuchte dort durch Hebeln an zwei Fenstern und einer Tür Zutritt zum Innenraum des Cafes zu erlangen. Durch das Hebeln an den jeweiligen Tür- und Fensterrahmen entstanden Hebelmarken, ein Eindringen in das Objekt misslang. Hinweise auf einen Tatverdächtigen liegen derzeit nicht vor. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag (18.12.) 20 Uhr und Dienstag 7.30 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

