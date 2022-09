Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Pedelecs und eines E-Bikes

Geilenkirchen (ots)

Aus einer Fahrradgarage, die zu einem Mehrfamilienhaus an der Konrad-Adenauer-Straße gehört, stahlen unbekannte Personen ein Pedelec, nachdem sie zuvor einen vergitterten abgeschlossenen Verschlag gewaltsam geöffnet hatten. Der Tatzeitraum lag am späten Mittwochnachmittag (31. August) zwischen 17 Uhr und 19 Uhr. Zwischen 05.50 Uhr und 17.45 Uhr schnitten Diebe am 01. September (Donnerstag) am Bahnhof Geilenkirchen das Seitenblech einer Fahrradgarage auf und entwendeten hieraus ein abgeschlossenes E-Bike. Ob die Taten möglicherweise von denselben Tätern begangen wurden, klärt nun die Kriminalpolizei, die bereits die Ermittlungen aufgenommen hat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell