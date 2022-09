Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Dienstagmorgen (30. August) befuhr ein 14-Jähriger gegen 07.30 Uhr mit seinem Fahrrad die Rimburger Straße und im weiteren Verlauf in den Kreisverkehr Rimburger Straße/Dammstraße ein. Als der Junge den Kreisverkehr in Fahrtrichtung Mühlenfeldweg verlassen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem schwarzen Mercedes Benz. Der Schüler stürzte und trug Schürfwunden davon. Nachdem das Fahrzeug kurz anhielt und man sich nach dem Zustand des Fahrradfahrers erkundigte, entfernte sich der Wagen im Anschluss in Richtung Dammstraße. Personen, die zur in Rede stehenden Tatzeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell