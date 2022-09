Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: VW Multivan gestohlen

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Diebe hatten es auf einen weißen VW Multivan abgesehen, der in der Einfahrt eines Hauses in der Marienstraße abgestellt war. Sie stahlen das Fahrzeug, an dem Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht waren, Dienstagabend (30. August) zwischen 17 Uhr und Mitternacht.

