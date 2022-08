POL-HS: Werkzeug aus Klein-LKW entwendet

Wegberg-Wildenrath (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (30. August) drangen zwei unbekannte Täter gegen 2 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten einer an der Heinsberger Straße gelegenen Tankstelle ein. Aus dem Verkaufsraum stahlen die Einbrecher Zigaretten, die sie zum Abtransport in eine große dunkle Tüte packten und liefen zu einem in der Nähe abgestellten silberfarbenen PKW, möglicherweise einer Mercedes A-Klasse. ...

