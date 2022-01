Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Wohnmobil gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen zwischen Donnerstagabend (6.1.2022, 20.00 Uhr) und Freitagvormittag (7.1.2022, 10.00 Uhr) ein graues Wohnmobil der Marke Citroen in Vorhelm, Blücherweg. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen BE-C 636 hat einen Schaden an der rechten Frontschürze und auf der Hecktür ist der Schriftzug "Wohnmobile Erlangen" angebracht. Wer hat das Wohnmobil gesehen? Wer hat den Diebstahl beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

