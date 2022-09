POL-HS: Diebstahl aus PKW

Heinsberg-Oberbruch (ots) - Zwischen dem 30. August (Dienstag), 16 Uhr, und dem 31. August (Mittwoch), 06.50 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam über die Beifahrertür in ein in der Straße Rurblick abgestelltes Fahrzeug ein und entwendeten hieraus mehrere Werkzeuge. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

