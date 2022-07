Polizei Düren

POL-DN: Trickdiebe in Düren und Aldenhoven unterwegs - Zeugen gesucht

Düren/Aldenhoven (ots)

Am Montagmorgen sind sowohl eine 71-Jährige aus Niederzier als auch eine 81-Jährige aus Aldenhoven beim Einkaufen einem Trickdiebstahl zum Opfer gefallen.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 10:40 Uhr in einem Kaufhaus auf der Kuhgasse in der Dürener Innenstadt. Nach Aussage der Seniorin hielten sich zwei Mädchen in ihrer unmittelbaren Nähe auf, als eine der beiden sie plötzlich in ein kurzes Gespräch verwickelte. Die Mittäterin habe sie angerempelt. Nichtsahnend verließ die Dame später das Geschäft und bemerkte das Fehlen ihrer Geldbörse in ihrem Rucksack. Die Diebinnen entwendeten neben 100 Euro Bargeld unter anderem noch Bankkarten und einen Personalausweis.

Beide Täterinnen waren jugendlich und hatten dunkle Haare. Das erste Mädchen war bekleidet mit Jeans, einem schwarzen T-Shirt, weißen Schuhen. Die zweite Person trug eine kurze weiße Hose, ein schwarzes T-Shirt und ebenfalls weiße Schuhe. Beide führten eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Der zweite Vorfall spielte sich gegen 10:45 Uhr in einem Supermarkt Am Alten Bahnhof in Aldenhoven ab. Auch hier gelang es einem vermutlichem Täterduo mittels Ablenken der 81-järhigen Seniorin die Geldbörse mit circa 25 Euro Bargeld und diverser Karten aus ihrer Einkaufstasche zu entwenden. Die Haupttatverdächtige ist circa 25 Jahre alt, hat dunkles Haar, ist circa 170 cm groß und trug eine Brille und Mundschutz. Beim Ansprechen fiel sie durch ausländischem Dialekt auf. Bei der Begleitperson handelte es sich um einen Mann mit dunklen Haaren.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung vor Taschendieben. Sie nutzen für ihr kriminelles Handwerk gerne Situationen, in denen es zu Gedränge kommt - eine flüchtige Berührung oder ein kurzer Rempler fallen dort nicht so schnell auf. Den Taschendieben reichen schon wenige Augenblicke und gegebenenfalls das Ablenkungsmanöver eines Mittäters, um an ihre Beute zu kommen.

