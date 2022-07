POL-DN: Auf frischer Tat ertappt

Titz (ots) - Auf der Landesstraße 241 verlor ein 26-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte einen Gesamtschaden von circa 4000 Euro. In der Nacht zu Freitag gegen 04:20 Uhr war der Mann aus Jülich mit seinem Fahrzeug aus Mersch kommend in Richtung Titz unterwegs. Aufgrund seiner Alkoholisierung kam er von der Fahrbahn ab, touchierte mehrere Verkehrszeichen und endete schließlich an einer ...

