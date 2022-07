Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fahrradfahrende stoßen zusammen - eine Frau wird leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 26.07.2022, gegen 11:30 Uhr, sind auf dem Fuß- und Radweg an der Jurastraße in Bad Säckingen zwei Fahrradfahrer zusammengestoßen. Die 48-jährige Frau und der 40 Jahre alte Mann waren sich an einer unübersichtlichen Stelle entgegengekommen. Die Frau erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann blieb unverletzt. Beide Fahrräder wurden beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell