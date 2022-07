Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Quad-Fahrerin überschlägt sich und wird schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 26.07.2022, hat sich auf der L 139 zwischen Degerfelden und Herten eine Quad-Fahrerin überschlagen und sich schwer verletzt. Gegen 16:20 Uhr war die 21-jährige vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers von der Straße abgekommen. Mit ihrem Quad durchfuhr sie zunächst ein Feld, bevor sie sich an einer Böschung überschlug. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz, wie auch die Feuerwehr. Am nagelneuen Quad, das am Unfalltag zugelassen worden war, entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell