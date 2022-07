Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Uneinsichtiger mutmaßlicher Ruhestörer kommt in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 26.07.2022, ist ein uneinsichtiger mutmaßlicher Ruhestörer in Lörrach in Gewahrsam gekommen. Zum ersten Mal war die Polizei gegen 22:30 Uhr wegen der gestörten Nachtruhe verständigt worden. An der Örtlichkeit traf eine Polizeistreife auf einen 26-jährigen Mann, der auf seiner Terrasse saß. Sofort schrie er herum, konnte aber dann doch noch beruhigt werden. Jedoch schien die polizeiliche Ansprache nichts genützt zu haben, denn um 23:10 Uhr gingen wieder Beschwerden über den Mann ein. Bei erneuten Aufeinandertreffen mit der Polizei wurde er sofort beleidigend und bedrohte die Einsatzkräfte. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und kam in eine Zelle, wo er schließlich bis 06:00 Uhr friedlich schlief.

