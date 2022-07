POL-FR: Rheinfelden/ Nollingen: Frau von Hund gebissen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Die K 6333 befuhr am Dienstag, 26.07.2022, gegen 19.40 Uhr, eine 56 Jahre alte Frau von Lörrach kommend in Richtung Adelhausen. In Ottwangen kam die Frau nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mini Cooper. Die 56-jährige fuhr weiter Richtung Adelhausen und verlor dabei eine Felge ihres Mercedes. In Adelhausen konnte die Mercedes-Fahrerin dann von der Polizei ...

