Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Mit Alkohol am Steuer Unfall verursacht

Freiburg (ots)

Die K 6333 befuhr am Dienstag, 26.07.2022, gegen 19.40 Uhr, eine 56 Jahre alte Frau von Lörrach kommend in Richtung Adelhausen. In Ottwangen kam die Frau nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mini Cooper. Die 56-jährige fuhr weiter Richtung Adelhausen und verlor dabei eine Felge ihres Mercedes. In Adelhausen konnte die Mercedes-Fahrerin dann von der Polizei festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst. Die 56-jährige und auch die 54-jährige Mini-Fahrerin wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 18000 Euro.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell