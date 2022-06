Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Mehrere Diebstähle - Zivilcourage überführt einen Tatverdächtigen

Mannheim/Heidelberg (ots)

Gleich mehrere Diebstähle wurden der Bundespolizei am vergangenen Sonntag (12. Juni) angezeigt. Während ein Dieb unerkannt blieb, konnten zwei Tatverdächtige dingfest gemacht werden.

In der Nacht auf Sonntag schlief ein 19-Jähriger in der Überführung des Heidelberger Hauptbahnhofes. Ein bislang unbekannter Langfinger entwendete ihm währenddessen seine Bauchtasche. Dem 19-Jährigen entstand ein Schaden von 50 Euro. Der 19-Jährige hat Anzeige gegen unbekannt erstattet.

Am Nachmittag forderte der Ladendetektiv eines Nebenbetriebes im Mannheimer Hauptbahnhof die Bundespolizei an. Er hatte zuvor einen Mann beobachtet, wie dieser mehrere Gegenstände in seine Jacke steckte und ohne zu bezahlen den Kassenbereich passierte. Die Beamten konnten den 37-jährigen georgischen Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig festnehmen. In seiner Jacke fanden sie das Diebesgut in Höhe von fast 100 Euro. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

Ebenfalls am Nachmittag war es ein aufmerksamer Fahrgast, der einen Diebstahlsschaden für einen Mitreisenden abwenden konnte. Auf der Fahrt von Stuttgart nach Mannheim hielt sich ein 30-jähriger algerischer Mann zunächst ohne Gepäck im ICE auf. Dem 53-jährigen Zeugen fiel die gleiche Person wenig später erneut auf, diesmal mit einer Tasche. Er informierte die Zugbegleitung über den Verdacht einer Diebstahlshandlung. Der Tatverdächtige versteckte sich zu dieser Zeit in der Bordtoilette. Beamte der Bundespolizei stellten schließlich fest, dass die mitgeführte Tasche einem 48-jährigen Fahrgast gehörte.

Durch den aufmerksamen und couragierten Zeugen konnte dieser Diebstahl verhindert werden.

Zivilcourage heißt nicht nur, bei Auseinandersetzungen dazwischen zu gehen. Oft reicht es, wie in diesem Fall deutlich wird, den zuständigen Personen gegenüber einen Verdacht zu äußern. Wichtig und daher an erster Stelle steht die Regel, sich selbst nicht in Gefahr zu bringen. Weitere Informationen zu diesem wichtigen Thema erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell