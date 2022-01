Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw fährt Fußgängerin an

Beim Einbiegen von der Straße Am Meierhof in Bückeburg/Röcke hat gestern gg. 08.45 Uhr eine 35jährige Pkw-Fahrerin aus Bückeburg eine 31jährige Fußgängerin aus Bückeburg übersehen und angefahren, die den Gehweg in Richtung Minden beging.

Die Fußgängerin, die Verletzungen am Bein erlitt, wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum verbracht. Am Pkw Opel entstanden Beschädigungen an der Fahrzeugfront.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen die Pkw-Fahrerin eingeleitet.

