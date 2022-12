Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter demontierten, in der Nacht vom 20.12.2022 auf den 21.12.2022, sieben Kupferrohre eines Wohnhauses auf der Herberner Straße in Ascheberg und entwendeten sie. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

