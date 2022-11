Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrzeug landet im Zaun- Fahrer flüchtet

Spenge (ots)

(sls) Der Bewohner eines Hauses an der Einmündung Windmühlenweg/Gehlenbrink in Spenge bemerkte am Montagmorgen (28.11.), dass der Zaun um das Grundstück erheblich beschädigt wurde. Anhand der Spurenlage ist davon auszugehen, dass in der Zeit von Sonntagabend bis zum Montagmorgen ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den Zaun stieß und anschließend weiterfuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 1.500 Euro zu kümmern. Durch die Kollision wurde der Metallgitterzaun an einigen Stellen komplett verbogen und aus der Verankerung gerissen. Da der Gehlenbrink ein viel befahrene Straße ist und auch einige Wohnhauser im Einmündungsbereich liegen hofft das Verkehrskommissariat auf Zeugen, die Hinweise zum Unfall machen können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell