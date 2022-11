Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Illegale Müllentsorgung am Weserradweg in Hessisch Oldendorf - Zeugen gesucht

Am Samstag, 29.10.2022, gegen 22:05 Uhr wurde der Polizei Hameln eine illegale Müllentsorgung am Weserradweg im Bereich der Einmündung zur Landesstraße 434 in Hessisch Oldendorf gemeldet. Bislang unbekannte Personen haben dort am Feldwegrand mehrere blaue Müllsäcke, die hauptsächlich mit Starkstromkabel und Kabelkanälen befüllt gewesen sind, entsorgt. Besonders auffällig sind die entsorgten Tapetenreste mit floralen Muster in rot/schwarz. Zeugen die sachdienliche Hinweise zu der illegalen Entsorgung oder dem Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Hessisch Oldendorf unter der 05152/698720 (Rufumleitung zur Polizei Hameln außerhalb der Geschäftszeiten) in Verbindung zu setzten.

