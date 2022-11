POL-HOL: Interesse am Polizeiberuf? - Das Polizeikommissariat Holzminden lädt zum Elternabend ein

Hameln (ots) - Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden richtet am Mittwoch, den 30. November 2022, einen "Abend der Bewerber*innen" an den Standorten Hameln und Holzminden aus. Das Angebot richtet sich an alle potentiellen Bewerberinnen und Bewerber die kurz vor dem Abitur / Fachabitur stehen. Aber auch jüngere Schülerinnen und Schüler, die Interesse am ...

mehr