Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Interesse am Polizeiberuf? - Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden lädt zum Elternabend ein

Hameln (ots)

Die Polizeiinspektion (PI) Hameln-Pyrmont/Holzminden bietet Eltern, deren Kinder Interesse am Beruf einer Polizeibeamtin / eines Polizeibeamten im Weserbergland haben, die Möglichkeit, sich selbst über den Beruf, die Einstellungsvoraussetzungen und das Studium, zu informieren.

Am Montag, den 28. November 2022 wird es je eine Informationsveranstaltung in den Landkreisen Hameln-Pyrmont (PI Hameln, Zentralstraße 9, 31785 Hameln) und Holzminden (Polizeikommissariat Holzminden, Allersheimer Straße 2, 37603 Holzminden) geben.

Beginn ist jeweils 19.00 Uhr.

Die Elternabende werden in Präsenz durchgeführt, so dass die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, in direkten Austausch mit den Beamtinnen und Beamten vom Team Nachwuchsgewinnung der Polizei zu kommen.

Um Voranmeldung an auf@pi-hm.polizei.niedersachsen.de mit dem Betreff: "Elternabend Hameln" oder "Elternabend Holzminden", wird gebeten.

Die Veranstaltung ist ausschließlich für Eltern. Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich zum sog. "Abend der Bewerber*innen" anmelden, der am Mittwoch, den 30. November 2022, ebenfalls an den Standorten Hameln und Holzminden angeboten wird. Auch hierzu wird um Voranmeldung an die o.g. Email-Adresse mit dem Betreff "Abend der Bewerber*innen Hameln" bzw. "Abend der Bewerber*innen Holzminden" gebeten.

Telefonische Rückfragen zum Elternabend nimmt Polizeioberkommissarin Schaefer, Sachbearbeiterin Aus- und Fortbildung bei der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, unter der Telefonnummer 05151/933-105, entgegen.

Anmeldungen sind einschließlich bis Sonntag, den 27. November 2022, möglich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell