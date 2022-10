Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein; Stauende übersehen - PKW überschlägt sich

Wörth am Rhein (ots)

Wörth am Rhein; Am 09.10.2022 befuhr um 20:15 Uhr ein PKW Fahrer die BAB 65 von Landau in Richtung Karlsruhe. Vor der Anschlussstelle Dorschberg kam es baustellenbedingt zu einem Stau. Aus Unaufmerksamkeit bemerkte der Fahrer das Stauende zu spät. Beim Versuch dem letzten Fahrzeug auszuweichen, kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich an der Leitplanke. Durch diese Kollision wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kollidierte hier mit einem weitere Fahrzeug. Durch die Kollision wurden drei Beteiligte leicht verletzt und mussten in Krankenhäusern versorgt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 40000EUR.

