POL-PDLD: Rheinzabern; Passviv gekifft und trotzdem positiv im Test

Neuburg am Rhein (ots) - Neuburg; Unbekannte Täter verschafften sich am 09.10.2022 in der Zeit von 00:30 - 02:00 Uhr Zugang zu einem Kerwestand in der Hauptstraße. Hier wurde aus einem verschlossenen Kühlschrank drei Kisten Wein und aus einem Zelt ein Heizpilz entwendet. Der Schaden dürfte sich auch ungefähr 1000EUR belaufen. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ Polizeiinspektion Wörth Sachbereich ...

mehr