Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brandschaden an Wohnhaus

Rheinbreitbach (ots)

Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes legten unbekannte Täter eine Brandstelle an einem Wohnhaus in der Virnebergstraße in Rheinbreitbach. Der Hausbesitzer renoviert derzeit das Haus und verließ die Baustelle am Freitagabend. Am Sonntagmittag stellte er einen Brandschaden an der Hausfassade fest. Weiterhin wurde ein Fenster und eine Tür durch die Hitze beschädigt. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell