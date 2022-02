Polizei Bochum

POL-BO: Schweigeminute: Polizei gedenkt der verstorbenen Kollegen

Bild-Infos

Download

Bochum, Herne, Witten (ots)

Mit einer Schweigeminute haben zahlreiche Bedienstete des Polizeipräsidiums für Bochum, Herne und Witten der Kollegin und des Kollegen gedacht, die in Rheinland-Pfalz im Dienst getötet wurden.

Auf dem Schillerplatz vor der Polizeiwache Bochum-Mitte versammelten sich am Freitagvormittag, 4. Februar, eine Vielzahl an Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sowie Regierungsbeschäftigten. Polizeipräsident Jörg Lukat begrüßte die Anwesenden, ehe die Schweigeminute um Punkt 10 Uhr begann. Eine Minute lang waren einzig das leise Rascheln der Baumkronen und das spontan einsetzende Glockengeläut einer nahen Kirche zu hören.

Auch in den übrigen Wachen und Liegenschaften gedachten die Bediensteten ihren beiden getöteten Kollegen. Mit der Schweigeminute beteiligte sich das Polizeipräsidium an der bundesweiten Gedenkaktion unter dem Motto "Zwei von uns".

Viele Menschen haben in den vergangenen Tagen Anteil an den Ereignissen in Rheinland-Pfalz genommen: An mehreren Wachen in Bochum, Herne und Witten wurden Kerzen und Blumensträuße abgegeben oder abgelegt, etliche Bürgerinnen und Bürger bekundeten vor Ort oder am Telefon ihre Solidarität.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell