Polizei Bochum

POL-BO: Unfall auf der Dorstener Straße: Polizei sucht beteiligten Autofahrer

Bochum (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Bochum sucht die Polizei den Fahrer eines beteiligten Fahrzeugs und bittet um Zeugenhinweise.

Noch haben die Ermittlungen des Verkehrskommissariats nicht zur Identifizierung des unbekannten Unfallbeteiligten geführt. Der Vorfall hatte sich am Montag, 31. Januar, gegen 13.15 Uhr ereignet. Der unbekannte Autofahrer war auf der Dorstener Straße in Richtung Herne unterwegs. In Höhe der Hausnummer 215 wechselte er laut Zeugenbeschreibung unvermittelt von der rechten auf die linke Spur, direkt vor das Auto eines 38-Jährigen aus Bochum. Um eine Kollision zu verhindern, führte der 38-Jährige eine Notbremsung durch. Zwar kam es zu keinem Zusammenstoß mit dem unbekannten Autofahrer, doch die hinter ihm fahrende Autofahrerin (30, aus Bochum) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Bochumer auf.

Die Beifahrerin des 38-Jährigen (26, aus Bochum) wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der unbekannte Autofahrer entfernte sich, ohne sich um die Aufnahme des Unfalls zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat bittet nun den unbekannten Autofahrer sowie mögliche weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell