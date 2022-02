Polizei Bochum

POL-BO: Missglückter Raub in der U35: Polizei nimmt zwei junge Tatverdächtige fest

Bochum, Herne (ots)

Schneller Fahndungserfolg: Nach einem missglückten Raub am Mittwoch, 2. Februar, in der U35 nahmen Polizeibeamte zwei junge Tatverdächtige fest.

Gegen 16.25 Uhr versuchten zwei Jugendliche, einer Hernerin (25) in der U35 an der Haltestelle Brenscheder Straße in Bochum das Handy zu entreißen. Da die Hernerin ihr Smartphone nicht losließ, stürzte sie nahe der U-Bahntür und das Handy fiel in den Spalt zwischen Bahnsteig und Zug. Die Täter flüchteten über den Bahnsteig.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahm die Polizei wenig später im Bereich des Beiermanswegs zwei Tatverdächtige (15, 17, beide aus Bochum) vorläufig fest.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

