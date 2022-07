Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk-Wankum - Alleinunfall

Rennradfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen

Wachtendonk (ots)

Bei einem Alleinunfall verletzte sich am Samstag (02. Juli 2022), gegen 13:50 Uhr, ein Rennradfahrer aus Krefeld lebensgefährlich. Der 60-Jährige befuhr den Geh- und Radweg der Venloer Straße (L 140) aus Richtung Herongen kommend in Fahrtrichtung Wankum. Im Bereich der Einmündung zum Lampesweg verlor er aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad und kam zu Fall. Der Mann, der keinen Sturzhelm trug, verletzte sich am Kopf und wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Spezialklinik gebracht. (mo)

