POL-PPKO: Mit Pfefferspray attackiert

Koblenz (ots) - In der Nacht von Sonntag auf den heutigen Montag, 05.12.2022, kam es gegen 3 Uhr morgens zu einer sexuellen Belästigung in einer Gaststätte im Altenhof in Koblenz. Demnach hatte der 24-jährige Beschuldigte die 26-jährige Geschädigte gegen ihren Willen am Oberschenkel und an der Schulter berührt. Da er auf Ansprache nicht reagierte, verpasste ihm die Geschädigte eine Ohrfeige. Daraufhin gab der ...

